تفاصيل مسلسل حرب بطولة أحمد السقا قبل عرضه غدا

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن عرض مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، بجانب عدد من نجوم الدراما المصرية محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، سارة الشامي ومحمود البزاوي، من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في 10 حلقات في إطار من التشويق والإثارة حول محاولات ظابط أمن وطني في القبض على إرهابي خطير يدعى «الظافر».

ويبدأ عرض أولى حلقات مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، غدا على قناة ON في تمام 9:00 مساء، بينما تعرض الحلقة على قناة ON دراما في تمام الـ 10:00 مساء، وتعرض بعدها على منصة Watch IT الإلكترونية.

البرومو الدعائي لـ مسلسل حرب بطولة أحمد السقا

تفاصيل مسلسل حرب بطولة أحمد السقا

ويجسد الفنان محمد فراج، خلال مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، دور ظابط بجهاز الأمن الوطني يدعى عمر الإمام، يخوض رحلة للقبض على قائد تنظيم إرهابي يدعى «الظافر» يقوم بدوره الفنان أحمد السقا، والذي يحاول تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في مصر ولكنه يتعرض للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية.

وأشاد الجمهور بمشاهد الأكشن والحركة في مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة «يوتيوب»، وتوالت التعليقات: «أحمد السقا من أوائل الممثلين في الأكشن والإثارة والتشويق في مصر والوطن العربي سينما ودراما»، «وحشتنا يا سقا روح الأفلام بتاعة زمان رجعت تاني»، و«شكله مسلسل من العيار الثقيل».