يبحث الجمهور عبر محركات البحث على الأنترنت عن موعد عرض مسلسل حرب الحلقة الأولى بطولة أحمد السقا والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية عرض المسلسل حصريا على شبكة قنوات ON، بدء من الغد، بعد إنتهاء عرض مسلسل «الكتيبة 101» للمخرج محمد سلامة، حيث تعرض الحلقة الـ 20 والأخيرة من المسلسل في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وكشفت الشركة المنتجة عن موعد عرض مسلسل حرب الحلقة الأولى بطولة أحمد السقا والقنوات الناقلة، إذ يعرض على شبكة قنوات ON ضمن خريطتها البرامجية الحصرية خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، وذلك بالإضافة إلى عرض الحلقة على منصة واتش آت الإلكترونية فور عرضها تلفزيونيا.

البرمو الدعائي لـ مسلسل حرب بطولة أحمد السقا

موعد عرض مسلسل حرب الحلقة الأولى بطولة أحمد السقا والقنوات الناقلة

ويبدأ موعد عرض مسلسل حرب الحلقة الأولى بطولة أحمد السقا والقنوات الناقلة، في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة ON، وتعاد الحلقة مرتين الأولى في تمام الساعة 3.15 من فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في تمام الساعة 3.15 عصرًا.

ويُذاع المسلسل على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويعاد للمرة الأولى في الـ4:15 فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في تمام الساعة 8 صباحًا.