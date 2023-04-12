يحيى وكنوز 2.. مازن يذهب للدكتور عجيب ويحكي له قصة البردية «فيديو»

ذهب «مازن» في حلقة اليوم من مسلسل يحيى وكنوز 2، للدكتور عجيب في معمله، وأخبره بموضوع البردية.

وحكى يحيى لوالده قصة البردية التي يبحث عنها، وقال إنه لا يوجد وقت كاف، فالبردية موجودة داخل هرم ونيس ولابد أن يذهب ويجدها.

مواعيد عرض المسلسل

وتعرض قناة «dmc» مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد أيضًا الساعة 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

المسلسل موجه للأطفال

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسني ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرضت المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم متابعة المسلسل.