مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 20.. «يحيى» ينتقل للعالم الآخر بصحبة مستر عصام

أحداث مثيرة شهدها مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 20، حيث قابل الدكتور «عجيب» زعيم العصابة مازن صديق يحيى، وطلب منه أن يخبره عما يفعله يحيى، وزعم أنه يفعل ذلك من أجل أن يفيد البلاد بعلمه، وذهب يحيى للأستاذ عصام، وأخبره بموضوع التمثال والتعويذة، وسر كلام الملك له، وسر اختفاء الكلام المكتوب في البردية، وذلك بسبب الرجوع من نفس البوابة الزمنية.

وطلب يحيى من سينو، أن يقابل الملك رمسيس الثاني مع الأستاذ عصام، وبالفعل انتقلا للعالم الآخر، وقابلا الملك رمسيس الثاني ملك مصر، وحاول يحيى استخدام التعويذة السحرية هناك.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 20

ويٌعرض مسلسل يحيي وكنوز الحلقة 20 في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، على قناة dmc، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 20

مسلسل الأطفال يحيى وكنوز من بطولة أصوات عدد من النجوم، من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال، وعرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة، حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدته.