يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc اليوم الأربعاء، بعد أحداث الحلقة الماضية حيث طلب يحيى من سينو أن يقابل الملك رمسيس الثاني مع الأستاذ عصام، بالفعل انتقلا للعالم الآخر، وقابلا الملك رمسيس الثاني ملك مصر، وحاول يحيى استخدام التعويذة السحرية هناك، وحاول إخفاء البردية في العالم الآخر في هرم ونيس، وعاد للعالم الحالي ليبحث عنها، بينما بقى الأستاذ عصام في العالم الآخر في عهد الفراعنة.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc اليوم الأربعاء

أما موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc اليوم الأربعاء فسيكون في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالي، على قناة dmc، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc اليوم الأربعاء

وبعد معرفة موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc اليوم الأربعاء فيجب أن تعرف أن مسلسل الأطفال يحيى وكنوز بأصوات عدد من النجوم، من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال، وعرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة، حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدته.