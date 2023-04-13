طريقة المشاركة في المسابقة الدولية لرسوم الأطفال 2023

دعا قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة الأطفال، للمشاركة في المسابقة الدولية لرسوم الأطفال للحفاظ على البيئة «الدورة 23»، التي ينظمها القطاع بالتعاون مع منظمة الجودة اليابانية JQA

وأوضح القطاع أن المسابقة في الموضوع الرئيسي تشمل أوقات مرحة للناس والطبيعة، «العيش في انسجام مع الطبيعة، يجعل حياتنا اليومية أكثر ثراءً وسعادة».. ما هي طريقتك المثلى لقضاء الوقت في الطبيعة الجميلة؟ من فضلك ارسم ما يتبادر لذهنك.

السن: من 7 إلى 15 سنة مع ضرورة موافقة ولي الأمر.

آخر موعد للتقديم: 30 أبريل 2023

ويمكن التقديم بكل المراكز الثقافية بالمتاحف التابعة للقطاع، أو بمقر الإدارة العامة للتنشيط الثقافي.

• حجم العمل: (ورق كانسون 25 * 35 سم).

• الخامة: الرسم يدوي بأي نوع من خامات الرسم.

شروط التقديم

• التأكد من أن الرسم شخصي ولم يتم نشره في صحف أو مجلات.

• الأعمال تصبح ملكاً لمنظمة ضمان الجودة اليابانية ويمكن إستخدامها لأغراض الدعاية.

• يتم تقديم الأعمال المختارة كحزمة واحدة بإسم اقرب مركز ثقافى لك.

• لن تتأهل الرسومات التي تحتوي على نصوص دعائية إلى المسابقة.

• من حق الإدارة العامة للتنشيط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية الفرز والإختيار من بين الأعمال المُقدمة حتى تكون المشاركة تليق بتمثيل مصر في هذا الحدث الدولي.

الجوائز

• يحصل 48 فائزاً على تذكارات خاصة من منظمة الجودة اليابانية JQA.

• يحصل جميع المشاركين على جوائز مشاركة.

جدول المواعيد:

• 30 أبريل 2023 الموعد النهائي للتقديم.

• أوائل يونيو 2023 الحكم الإبتدائي.

• منتصف يونيو 2023 الحكم النهائي.

• أوائل أغسطس 2023 إعلان الفائزين.

• أواخر ديسمبر 2023 شحن الجائزة.

ويجري طباعة الاستمارة المرفقة وملأها بشكل واضح وصحيح باللغة الإنجليزية، ولصقها على العمل من الخلف «الاستمارة المرفقة باللغة العربية للتوضيح فقط، ولا يتم طباعتها أو ملأها»