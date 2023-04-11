«الثقافة» تعلن أسماء الفائزين بجائزة المبدع الصغير 2023 في مؤتمر صحفي اليوم

تستعد وزارة الثقافة لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتي يُنظمها المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور هشام عزمي، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا المصرية، اليوم الثلاثاء 11 أبريل الجاري، في تمام الساعة 12 ظهرًا.

وعن تفاصيل المؤتمر المرتقب، قال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للثقافة لـ«الوطن»: سيتضمن المؤتمر المقرر انعقاده اليوم للإعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2023 في دورتها الثالثة، ولن يشارك الفائزون في حضور المؤتمر، على أن يتمّ تنظيم حفل خاص بالفائزين وبحضور ذويهم عقب عيد الفطر المبارك.

جائزة الدولة للمبدع الصغير 2023:

وتمثل جائزة المبدع الصغير أحد صور رعاية الدولة للموهوبين الصغار، عن طريق اكتشاف المواهب في مختلف المجالات الفنية والأدبية والابتكارات العلمية للأطفال من سن 5 إلى 18 سنة، واستقبلت وزارة الثقافة مشاركات الأطفال في الفترة من 15 أكتوبر 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022.

ومنذ غلق باب التقدم للجائزة، بدأت مراحل عمل لجان التحكيم وتصفيات المرشحين بمختلف فروع الجائزة، والتي اختتمت بعقد مقابلات شخصية للجان التحكيم مع المتأهلين للفوز في الدورة الثالثة، والتي تبلغ قيمة كل جائزة بها 40 ألف جنيه.