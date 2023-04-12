«الثقافة» تختتم معرض فيصل للكتاب الليلة.. تخفيضات وإقبال جماهيري

تختتم وزارة الثقافة اليوم فاعليات معرض فيصل للكتاب 2023 في دورته الحادية عشر، والذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، في الفترة من 2 إلى 12 أبريل، بأرض الهيئة بالطالبية، وافتتحته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبمشاركة نحو 30 ناشرًا من بينها قطاعات وزارة الثقافة فضلا عن دار المعارف ودور النشر الخاصة.

معرض فيصل للكتاب

ونجح معرض فيصل للكتاب في دورته الحالية، خلال أيامه الماضية في تقديم وجبة ثقافية وفنية متنوعة للكبار والأطفال، وبمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، ووزارة الأوقاف، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وشهدت فاعليات المعرض، إقبالًا كبيرًا من الجمهور، على أجنحة دور النشر المشاركة فيه، وأجنحة قطاعات وزارة الثقافة، خاصة مع تقديم تخفيضات كبيرة على أسعار الكتب، خاصة من قطاعات الوزارة المشاركة، وأبرزها مبادرة «الثقافة والفن للجميع» والتي تقدم تخفيضات على العديد من الإصدارات ولا يتجاوز سعر الكتاب بها 20 جنيهًا.

وقدمت كل من هيئة قصور الثقافة، والهيئة العامة للكتاب، ووزارة الأوقاف، والمركز القومي لثقافة الطفل، العديد من الورش الفنية للأطفال، من بينها ورشة أورجامي تشكيل بخامة الورق، وورشة رسم وتلوين، وورش اصنع زينة رمضان، وورش تعليمية وورش حكي، وورش تلوين فخار.