مسلسل حرب الحلقة 1.. محمد فراج يسابق الزمن لإحباط تفجير إرهابي

يتحرى الضابط عمر الإمام «محمد فراج»، عن انفجار داخل عمارة في إمبابة، ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 1، وذلك بعد ذهاب أحد المواطنين إلى القسم للإبلاغ عن سماع دوي انفجار داخل شقة مملوكة له يؤجرها لعدد من الطلبة، لكنهم رفضوا دخوله إلى الشقة أو إخباره عن سبب الانفجار.

يذهب الضابط عمر برفقة قوة من رجال الشرطة إلى الشقة، ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 1، وعندما يدخل إليها لم يجد أحدا بالداخل، ويعثر على آثار دم على الأرض، وبودرة تستخدم في صنع عبوات متفجرة.

مسلسل حرب الحلقة 1

أحداث مسلسل حرب الحلقة 1

يتعاون العميد شريف زيدان من الأمن الوطني «أحمد سعيد عبد الغني»، مع الضابط عمر في الوصول إلى قاطني الشقة، ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 1، وينجح في تحديد موقعهم وتصويرهم.

وحصل الضابط عمر على أرقام هواتفهم الجديدة، ويحاولون الوصول إليهم قبل أن يفجروا العبوات الناسفة التي برفقتهم.