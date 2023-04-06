مواعيد عرض مسلسل حرب الحلقة 1 بطولة أحمد السقا حصريا على ON

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل حرب الحلقة 1 بطولة أحمد السقا وذلك قبل أيام من بداية عرض المسلسل حصريا على شبكة قنوات ON، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية بجانب أحمد السقا من بينهم محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغني، محمود البزاوي وسارة الشامي، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

وكشفت شبكة قنوات ON عن مواعيد عرض مسلسل حرب الحلقة 1 بطولة أحمد السقا الذي يعرض حصريا على شاتها ضمن خطتها البرامجية في موسم الدراما الرمضانية 2023، وذلك بداية من الأربعاء 21 رمضان، بعد انتهاء عرض مسلسل الكتيبة 101 للمخرج محمد سلامة.

البرمو الدعائي لـ مسلسل حرب بطولة أحمد السقا

مواعيد عرض مسلسل حرب الحلقة 1 بطولة أحمد السقا

وتتضمن قائمة مواعيد عرض مسلسل حرب الحلقة 1 بطولة أحمد السقا الذي يبدأ عرض أول حلقاته الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة ON، وتعاد الحلقة مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة والربع من فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة الثالثة عصرا، كما تعرض الساعة العاشرة مساء على قناة ON دراما، بجانب طرحها على منصة واتش آت الإلكترونية بعد عرضها تلفزيونيا مباشرة