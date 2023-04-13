مسلسل حضرة العمدة الحلقة 21.. روبي تحقق في مقتل «سلمى» داخل تل شبورة

تعيش روبي «صفية الفارس - عمدة قرية تل شبورة»، مأساة كبيرة في أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 21، بعد مقتل الطالبة «سلمى» على يد زميلها، ابن أحمد بدير، تاجر المخدرات، وواحد من كبار القرية.

أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22

وتتعاون روبي خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22، مع مديرية الأمن، بشأن الوصول إلى المعلومات الكافية في قضية مقتل الطالبة داخل قرية تل شبورة، وذلك في ظل تخوف الكثير من الأهالي من الإدلاء بشهادتهم تخوفاً من أحمد بدير، كونه تاجر مخدرات، وقد ينتقم من أي شخص يتسبب في وصول ابنه إلى المشنقة.

أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 21

وأخبرت روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 21، ضابط الشرطة، أن أحمد بدير يعمل في تجارة المخدرات، إلا أنه أبلغها بعدم وجود معلومات مؤكدة حول ذلك، خاصة أن نسبة تعاطي المخدرات بين شباب القرية ضعيفة للغاية، حيث يسعى للوصول إلى دليل واحد.

وأدلت روبي خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 21، بشادتها أمام جهات التحقيق في واقعة مقتل الطالبة سلمى، الأمر الذي أغضب ابن عمها أحمد رزق «جلال الفارس» بشكل كبير، حيث طالبها بعدم التدخل في تلك القضية مجدداً، حتى لا تكون قضية رأي عام.