مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19.. روبي تتصدى لزواج القاصرات داخل قرية تل شبورة

تصدت روبي، التي تجسد دور «صفية الفارس - عمدة قرية تل شبورة» لقضية زواج القاصرات، وهي الظاهرة المنتشرة بين أهالي القرية، إذ هددت المواطنين خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19، بحبسهم حال وجود حالات زواج بين الأطفال مجددًا.

وقالت روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19، وعلى هامش مشاركتها في جلسة عرفية بحضور صلاح عبد الله، إنها لن تسمح بوجود حالات زواج قاصرات مجددًا، إذ نقل أحد الشباب كلامها عبر فيديو بث مباشر على الصفحات الخاصة بالقرية على «السوشيال ميديا»، وهو البث الذي حظى بنسبة متابعة كبيرة من أهالي القرية.

واستكملت روبي حديثها خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19، بأن من يخالف رغبتها ويشارك في حالات زواج القاصرات، ستقدم ضده بلاغا للنيابة، باعتبار أن ذلك جريمة يعاقب عليها القانون: «اللي هيعمل كده مش هسكت إلا لما أحبسه.. ومفيش فرح هيتم غير وأنا هكون حاضرة فيه».

ولاقى قرار روبي، بفرحة عارمة بين غالبية أهالي قرية تل شبورة، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 19، فيما تحدى أحد الشباب، روبي عبر بث مباشر، إذ قال: «فرحي آخر الشهر.. وعاوز أشوف هتحبس إزاي».

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وهو من بطولة روبي، وأحمد بدير، وأحمد رزق، وسميحة أيوب، ومحمود حافظ، ومحمود عبد المغني، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وبسمة، ونهلة سلامة، وصولا عمر، وإيهاب فهمي، وإدوارد، وحسام داغر وآخرين.

موعد عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

ويعرض مسلسل حضرة العمدة، يومياً طوال شهر رمضان من السبت إلى الجمعة عبر شبكة تليفزيون الحياة بشكلٍ حصري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث يعرض عقب انتهاء صلاة التراويح مباشرة التي تنقلها القناة نفسها على الهواء من داخل مسجد الحسين.