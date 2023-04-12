مسلسل حرب الحلقة 1.. القبض على إرهابي وأحمد السقا يخطط لعملية جديدة

يحاول الضابط عمر (محمد فراج) الوصول إلى قاطني الشقة التي وجد بداخلها ما يدل على وجود نشاط لتصنيع عبوات ناسفة، ضمن أحداث الحلقة 1 من مسلسل حرب، وينجح في القبض على أحد العناصر أثناء ذهابه إلى المستشفى، وأثناء التحقيق معه يخبره أن الشاحن سبب الانفجار الذي وقع في الشقة.

وعلى الجانب الآخر، يقوم أحد أفراد الخلية الإرهابية ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 1، بالاتصال بشخص يدعى الشيخ معتز، ويخبره بما حدث، ويروى لـ عثمان (أحمد السقا) أنه جرى القبض على أحد أفراد الخلية وأنه موجود في قسم إمبابة، والذي يخبره بدوره أن يعلمهم بتغيير الخطة.

مسلسل حرب الحلقة 1

أحداث مسلسل حرب الحلقة 1.. أعضاء الخلية الإرهابية في محيط القسم

يحقق الضابط شريف ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 1، مع الشاب الذي جرى القبض عليه، ويطلب منه معلومات عن باقي زملائه ولكنه يرفض الإدلاء بأي معلومات، وتصل معلومات لـ شريف أن العناصر الإرهابية موجودة في محيط القسم.