منظم حفل خروج جعفر العمدة من الحبس: نشكر «المتحدة» ومحمد رمضان أبدع في المسلسل

أشاد منظمو احتفالات خروج جعفر العمدة من الحبس في مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك ضمن أحداث المسلسل الشهير جعفر العمدة، حيث أكدوا أن المسلسل لقي ترحيبا كبيرا من المواطنين، وشغلت أحداثه الرأي العام.

وقال مصطفى جعفر منظم الحفل، إن الفنان محمد رمضان مبدع وتقمص الدور والمشاهد بصدق ونجح في إقناع قطاع كبير بمتابعة المسلسل.

تفاعل كبير على مسلسل جعفر العمدة في المنوفية

وأضاف «جعفر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل عمل يقوم به الفنان محمد رمضان ويُجسد شخصية جديدة تستطيع جذب انتباه الجميع بسبب الواقعية في تمثيله، مؤكدا أن حفل خروجه من الحبس الذي جرى تنظيمه شمل توزيع الشربات والعصائر، وتعليق لافتة احتفاء بخروجه من الحبس في أحداث المسلسل.

وتابع، المخرج المتميز محمد سامي صاحب فكر بسبب التشويق في أحداث مسلسل جعفر العمدة، مشيراً إلي أن الشراكة بين محمد رمضان ومحمد سامي دائما فيها إبداع وتميز من حيث كل شىء في المسلسل، وما يدل علي صحة كلامي هو المشاهدة والتفاعل الكبير للمسلسل في كل منزل.

جعفر: «المتحدة» تبدع في اختيار المسلسلات

ووجه «جعفر» الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مسلسل جعفر العمدة، قائلا: «نشكر الشركة المتحدة التي أبدعت في مسلسل هو الأهم في موسم الدراما الرمضانية المصرية، وهذا يدل علي نجاح كبير في اختيار المحتوي الذي يتم اختياره وعرضه للجمهور بما في ذلك باقي المسلسلات المعروضة».