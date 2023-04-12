إصابة 3 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب قبل قليل 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «أحمد.إ. م»، 17 سنة، و«أحمد. ف. أ»، 17 سنة، و «أحمد.ن.ع»، 17 سنة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمين مركز إيتاي البارود.

ونقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.