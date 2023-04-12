أحمد الطاهري يتناقش تفاصيل مقترح الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنه منذ الحظة الأولى التي أعلن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق الحوار الوطني العام الماضي، وبرنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، يسعى لاستثمار حالة النقاش مع جميع القوى السياسية، «لأننا ندرك أن المصلحة الوطنية هي الهدف، وهموم الوطن هي الشاغل، ومصر هي منتهى كل أمل وغاية كل حلم».

وأضاف في بداية حلقة اليوم: «بعد أشهر من الاستعدادات، وأخبار متتالية عن قوائم من المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسي، ومتابعة الكثير من المناقشات بين قوى سياسية كانت بحاجة بالفعل إلى الجلوس معا، وبعد البطء المبرر، أصبحنا أمام أول مقترح تشريعي للحوار الوطني ومجلس أمنائه، وهو الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة المقررة 2024».

الاستعدادات للحوار الوطني

وتابع: «في حلقة اليوم نناقش أهم الاستعدادات لبدء جلسات الحوار الوطني، وتفاصيل مقترح الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، بعد استجابة رئيس الجمهورية لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطني».

ضيوف الحلقة

واستضافت الحلقة كلا من المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ رئيس تحرير جريدة الشروق، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي، وعبد المنعم أمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب.