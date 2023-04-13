أمطار العراق تضرب عدد من المحافظات بقوة

شهد العراق، منذ أمس الأول الثلاثاء، موجة أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف، ما أسفر عن غرق العديد من الشوارع في العاصمة بغداد، وعدد من المناطق الأخرى في البلاد، كما ضربت عاصفة ترابية مدينة كربلاء.

ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي، غدا الخميس بسبب أمطار العراق باستثناء المؤسسات الأمنية والخدمية.

وفي بغداد، قررت مديريات التربية الـ6 في العاصمة، الأربعاء، تعطيل دوام المدارس حتى اليوم الخميس، على خلفية أمطار العراق، فيما نشرت وسائل إعلام عراقية، صورا لشوارع العاصمة بعد غرقها إثر موجة الأمطار الغزيرة.

السيطرة على تصريف أمطار العراق

وفي وقت لاحق، أعلنت أمانة بغداد، في بيان، سيطرتها على تصريف مياه أمطار العراق التي هطلت بالعاصمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وفي سامراء، هطلت كميات كبيرة من الأمطار، ما تسبب في فيضانات، فيما خرجت شوارع المدينة عن الخدمة، فيما شهدت الديوانية، سقطوط مسقفات سيطرة الشامية، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وأجلى الجيش العراقي، سكانا بمنطقة البو سعيد بمحافظة صلاح الدين بسبب الفيضانات، فيما قررت المحافظة تعطيل الدوام الرسمي، اليوم الخميس.

تعطيل الدراسة بسبب أمطار العراق

وأعلنت محافظة الديوانية، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس فقط اليوم الخميس، بسبب أمطار العراق، كما عطلت محافظة واسط، دوام المدارس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي المثنى، أعلنت السلطات تعطيل الدوام الرسمي في المدارس فقط اليوم بسب أمطار العراق التي تسببت في غرق أغلب الشوارع في المحافظة.

وأعلن محافظ بابل، وسام الجبوري، في بيان، تعطيل الدوام الرسمي اليوم، عدا الدوائر الخدمية والأمنية بسبب سوء الأمطار الغزيرة.

وفي محافظة الأنبار، أعلنت السلطات تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والكليات والمعاهد والدوائر الحكومية، اليوم، على خلفية الأمطار الغزيرة.