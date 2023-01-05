استمرار هطول الأمطار بالسعودية.. ومدينة طريف تسجل درجة حرارة صفر

سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية صباح اليوم، أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، ملامسة 0 درجة مئوية كأقل درجة تم تسجيلها اليوم داخل حدود المملكة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية.

توقعات بهطول أمطار رعدية بمكة المكرمة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، هطول أمطار رعدية، من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق، مكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها ومنطقة الباحة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على القصيم، حائل تبوك، الجوف والحدود الشمالية، بحسب المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية.