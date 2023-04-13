كل ما تريد معرفته عن خميس العهد: يوم العشاء الأخير للمسيح

يحتفل الأقباط بخميس العهد اليوم، بحسب الاعتقاد المسيحي، وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى، الذي يتوسط أيام أسبوع الآلام، ويتوسط 3 أعياد هي أحد الشعانين وخميس العهد وعيد القيامة.

أحداث خميس العهد

في خميس العهد، أسس السيد المسيح سر التناول «أحد الأسرار السبعة للكنيسة»، قائلا لتلاميذه: «أنا هو خبز الحياة- هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت- أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد- والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم» يو 6: 48، 50، 51.. «مَنْ يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق.. من يأكلني يحيا بي» (يو 6: 54-57).

كما غسل أرجل التلاميذ بحسب إنجيل يوحنا «ثُمَّ صَبَّ مَاءً فِي مِغْسَلٍ، وَابْتَدَأَ يَغْسِلُ أَرْجُلَ التَّلاَمِيذِ وَيَمْسَحُهَا بِالْمِنْشَفَةِ الَّتِي كَانَ مُتَّزِرًا بِهَا» (يو 13: 5)، وتنبأ السيد المسيح في تلك الليلة بإنكار بطرس له وخيانة يهوذا قَائلاَ: «الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ سَيُسَلِّمُنِي!» (يو 13: 21).

في ليلة الجمعة خرج السيد المسيح مع تلاميذه إلى جبل الزيتون، ثم جاء يهوذا ومع الجند ليسلم يسوع، فلما رأه قبله ليشير ليعرفه الجند كما هو متفق بينهم، ثم أخذ الجند السيد المسيح إلى رؤساء الكهنة لمحاكمته بتهمة التجديف.

طقس قداس خميس العهد

ويصلى طقس خميس العهد في الهيكل لتكون تلك المرة الأولى التى تصلي فيها الكنيسة في الهيكل بعد أحد الشعانين بعد ذلك تصلى صلاة الساعة السادسة والثالثة والتاسعة وصلاة اللقان التى تصلى ثلاث مرات فقط في السنة في عيد الغطاس وخميس العهد وعيد الرسل وبعد ذلك يقوم الكاهن بغسل ارجل الرجال «يرشم أرجلهم بالمياه» وبالنسبة للسيدات ترشم بالمياه في الجبهة وبعد اللقان يصلى القداس، ويستغرق طقس خميس العهد من السابعة صباحاً وحتى الثالثة عصرا.