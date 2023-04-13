السيسي يصدق على اتفاق يتيح 6 مليارات دولار لمصر لتمويل استيراد السلع

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار جمهوري بالموافقة على التعديل الأول للاتفاقية الإطارية المبرمة بين الحكومة المصرية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية؛ ليكون 6 مليارات دولار أمريكي، بدلًا من 3 مليارات، وهو الاتفاق الموقّع في شرم الشيخ بتاريخ 3 يونيو 2022.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار الرئيس والذي حمل رقم 299 لسنة 2022، وهو القرار الذي وافق مجلس النواب عليه في جلسته المعقودة في 22 نوفمبر الماضي.

وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد السبل والوسائل اللازمة؛ لضمان التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين الحكومة والمؤسسة، وتنفيذًا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجال تمويل التجارة.

حشد موارد مالية من بنوك

وبموجب الاتفاق، تسهم المؤسسة في حشد موارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية لتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول ومنتجات البترول والغاز والقمح والموارد الغذائية وسلع أخرى لصالح الحكومة المصرية، وبضمان منها.

وتضمن عدد الجريدة الرسمية، قرارًا للوزير سامح شكري، وزير الداخلية، بأن يعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 29 ديسمبر الماضي.