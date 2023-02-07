قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد المنشاوي رئيسا لجامعة أسيوط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارا بتعيين الدكتور أحمد المنشاوي أستاذ جراحة القلب والصدر، جراحة قلب الأطفال بكلية الطب، رئيسا لجامعة حتى بلوغه السن القانونية للمعاش.

وبموجب هذا القرار، يكون الدكتور أحمد المنشاوي هو الرئيس السادس عشر في تاريخ جامعة أسيوط، وذلك خلفا للدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة السابق، والتي انتهت فترة رئاسته للجامعة في يوليو الماضى 2022 ببلوغ سيادته السن القانونية للمعاش.

كان يشغل الدكتور أحمد المنشاوي، منصب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث منذ 29/12/2018 وحتى 29/12 /2022، وهي المدة التي تضمنت كذلك تولى القيام بعمل رئيس الجامعة في الفترة من 4 أغسطس 2022 وحتى نهاية ديسمبر الماضي.

سيرة الدكتور أحمد المنشاوي

ويعد الدكتور أحمد المنشاوي، أحد أساتذة الطب البارزين في مجال جراحة القلب، وأحد مؤسسي تخصص جراحة قلب الأطفال فى مصر، حيث بدأ حياته العملية بتخرجه من كلية الطب بجامعة أسيوط عام 1988 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، ثم ماجستير فى الجراحة العامة بتقدير امتياز في يناير 1993، وأعقبها حصوله على الدكتوراه فى جراحة القلب فى يونيو 1997.

كما تدرج في السلك الأكاديمي بكلية الطب جامعة أسيوط حتى وصل إلى منصبه كأستاذ للقلب والصدر في فبراير 2008، ومنذ مارس 2009 وحتى الآن يشغل الدكتور أحمد المنشاوى منصبه كرئيس لوحدة جراحة القلب والصدر.

كما ترأس قسم جراحة القلب والصدر من أكتوبر 2010 إلى نوفمبر 2017، وتولى منصبه كنائبا لمدير مستشفى الأطفال الجامعى لأقسام الجراحة، أما في الفترة من مارس 2014 ولمدة 3 سنوات فشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى القلب وجراحاته حيث كان له دورا بارزا في تأسيسها ومتابعة أعمال تجهيزها على ذلك النحو المتميز ووفق أحدث النظم الطبية.

أما على مستوى المناصب القيادية، تقلد الدكتور أحمد المنشاوي عددا من المناصب المهمة، تضمنت تولى من نوفمبر 2017 إلى ديسمبر 2018 منصبه كعميد لكلية الطب ورئيسا لمجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، ومن نوفمبر 2020 قام بالإشراف على كلية الفنون الجميلة ولمدة عاميين.

كما حظى رئيس جامعة أسيوط الجديد بكثير من التكريمات والجوائز منها جائزة ميدالية (رونالد إدوارد) لأفضل بحث في مجال جراحة القلب النابض في عام 2002 خلال انعقاد المؤتمر الدولي السنوي لجمعية جراحة القلب والصدر ببريطانيا وإيرلندا، وتكريم النقابة العامة للأطباء في يوم الطبيب والحصول على تكريم فريق جراحة القلب فى مارس 2022، وكذلك تكريم النقابة العامة للأطباء في يوم الطبيب والحصول على لقب الطبيب المثالي للأعوام 2020.

كما قضى عدد من البعثات والزيارات العلمية الخارجية لعدد من الدول منها بعثة تدريبية بجامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة لمدة عامين، وعمله كاستشاري ورئيس وحدة جراحة القلب للأطفال بمستشفى النور التخصصي-بمكة المكرمة –المملكة العربية السعودية لمدة 3 سنوات.

كما يحظى بعضوية العديد من اللجان العليمة الخاصة بترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين والجمعيات والهيئات الدولية المتخصصة في مجال جراحة القلب وجراحة فلب الأطفال.

قيادات جديدة بالجامعات

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• د.أحمد محمد كمال محمود المنشاوي رئيسًا لجامعة أسيوط.

• د.إسماعيل إسماعيل إبراهيم السيد نائبًا لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا والبحوث.

• د.غادة فاروق حسن سعد نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• د.سعيد حامد عبادي محمود نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• د.داليا منصور حامد أحمد منصور عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس.

• د.أشرف السيد عبدالمعبود غريب عميدًا لكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم.

• د.عبير أحمد محمد عطية عميدًا لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية.

• د.أيمن حافظ محمد عامر عيسى عميدًا لكلية الزراعة بجامعة المنوفية.

• د.نعيم محمد فوزي محمد محمود سلامة عميدًا لكلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية.

• د.أسامة صلاح فؤاد محمد عميدًا لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها.

• د.محمد سامح أحمد محمد عمرو عميدًا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

• د.عطية محمود محمد الطنطاوي عميدًا لكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة.

• د.محمد أحمد محمد نجاتي عثمان عميدًا لكلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش.