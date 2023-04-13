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موعد عرض الحلقة 21 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

كتب:

مريم جاد
10:09 ص | الخميس 13 أبريل 2023
مسلسل 1000حمد.الله على السلامة

مسلسل 1000حمد.الله على السلامة

تتوالى أحداث مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، الذي يعرض على قناة cbc وتنال إعجاب المشاهدين، خاصة بعد نجاح يسرا وأسرتها في الوصول إلى الجدة سوسو، واستمرار المشاهد الكوميدية.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

تعرض شبكة قنوات سي بي سي، مسلسل 1000 حمدالله على السلامة يوميًا، في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بجانب يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.

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بقلم مريم جاد