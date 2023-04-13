مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة السابعة على dmc والحياة

اهتمام كبير من قبل الجمهور بمتابعة أحداث الحلقة السابعة ضمن العرض الرمضاني 2023 والتي بدأت قوية ضمن الجزء الثاني من الأعمال الدرامية التي تعرض خلال الـ15 يوما الثانية من الشهر الكريم، حيث ينتظر اليوم الخميس أحداث ومواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة السابعة على dmc والحياة.

وفق صناع العمل فإنّ أحداث مسلسل كشف مستعجل تدور في إطار كوميدي اجتماعي، ويعرض بشكل حصري على مجموعة القنوات السابق ذكرها في مواعيد مختلفة، ما أتاح الفرصة لمحبي الأعمال الكوميدية، لمشاهدة أحداث المسلسل، خاصة أنّها سريعة، واستطاعت جذب الأسر المصرية لمتابعتها منذ عرض الحلقة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة السابعة على الحياة وdmc

ووفق الخريطة البرامجية لـ قنوات الحياة وdmc، تتباين توقيتات عرض المسلسل الكوميدي كشف مستعجل، وجاءت مواعيد عرض المسلسل كما يلي:

- في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا، العرض الأول على قناة DMC.

- في تمام الساعة 8.30 صباحًا يُعاد عرض المسلسل على شاشة dmc.

- في تمام الساعة 9:30 مساءً يُعرض كشف مستعجل عبر قناة الحياة.

- في تمام الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 مساءً، يُعاد عرضه على قناة الحياة.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهنادي مهنا، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.

كشف مستعجل على منصة watch it

متابعة مسلسل كشف مستعجل لا تقتصر على القنوات التليفزيونية فقط، بل يمكن متابعته عبر منصة watch it، التي عرضت حلقاته منذ أول رمضان، دون فواصل إعلانية، ما رفع نسبة المشاهدة اليومية له عبر المنصة الأشهر في مصر الوطن العربي.