مسلسل جميلة الحلقة 21.. خطة بـ«مليون جنيه» للإيقاع بـ شيري

شهد مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج، محاولة جميلة الإيقاع بشيري التي تجسد دورها الفنانة يسرا اللوزي، من خلال عقد اتفاق مع صديقة شقيقها مي، التي تؤدي دورها الفنانة مروة الأزلي، وأقنعتها جميلة بمنحها مليون جنيه ومبلغ مالي آخر، مقابل التسجيل بالصوت والصورة مع شيري، يتضمن اعتراف الأخيرة بحصولها على نسبة من المبلغ.

مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج، ذهبت شيري بسيارتها بصحبة مي، ووقفت أمام منزل جميلة وأخبرتها تليفونيًا أنّهما بالخارج، وتؤكد لها جميلة أنّها في انتظار مي، وقبل رحيل شيري، طلبت من مي أن تطلب من جميلة مبلغا ماليا كبيرا باعتبارها تملك ملايين الجنيهات، ومن ثم يكون ابتزازها ماليًا أمرًا سهلًا، مقابل ابتعادها عن شقيقها، ونبهّتها شيري إلى أنّها ستحصل على نسبة أو عمولة من المبلغ.

أحداث مسلسل جميلة

تدخل مي إلى منزل جميلة، وتستقبلها الأخيرة، وتسألها إذا كانت حامل من شقيقها بالفعل، وأنّ الأمر ليس مجرد محاولة لاستغلاله؟، وطلبت منها أولًا قبل أي شيء إثبات أنّ حملها من شقيقها بالفعل وليس شخص أخر، وفي الوقت الذي قررت جميلة فيه منحها مليون جنيه والاختفاء تمامًا عن شقيقها وإجهاض الجنين، طلبت مي مليوني جنيه.

أزمات في حياة جميلة

تصر جميلة على منحها مليون جنيه فقط، وتوافق مي بشرط واحد وهو عدم إخبار شيري بعدم حصولها على قيمة المبلغ لأنها تريد عمولة كبيرة، وتخبرها جميلة أنّها ستمنحها مليون جنيه إلى جانب عمولة شيري، على أن تقدم مي دليلًا ضد شيري يثبت صحة ما تقوله، ووعدتها مي بذلك.