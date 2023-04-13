هل يتم الكشف عن لغز الجريمة في الحلقة 7 من مسلسل كشف مستعجل؟

في إطار كوميدي تتطور اليوم أحداث الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل الذي يتضمن أحداث مثيرة يمكن متابعتها على قناتي dmc والحياة.

وتضمنت أحداث حلقة أمس من مسلسل كشف مستعجل عدة مفارقات جديدة، وهي محاولة الكشف عن لغز الجريمة التي ارتكبت ومحاولة فرار أحد اللصوص بعد مقتل الآخرين.

مسلسل كشف مستعجل

ويأتي مسلسل كشف مستعجل في 15 حلقة، ويشارك به كوكبة من النجوم الشابة، منهم محمد عبدالرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، وميمي جمال، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كشف مستعجل على قنوات dmc

وتعرض أحداث العمل الدرامي الرمضاني 2023 كشف مستعجل في إطار اجتماعي كوميدي عبر منصة watch it، كاملًا ودون فواصل إعلانية في النصف الأول من شهر رمضان، بينما بدأ عرض أولى حلقات المسلسل على شبكة قنوات dmc، الجمعة الماضي 16 رمضان، وذلك في تمام الساعة 11.30 مساءً.

لم يقتصر على العرض على المنصة الإعلانية بل يعرض على بشكل يومي عبر شبكة قنوت الحياة، في تمام 9.30 مساءً.

تردد قناة دي إم سي

القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.