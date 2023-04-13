ختام تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية اليوم

تختتم منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الخميس، التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة العربي في موسمه السابع لعام 2023، التي بدأت بمعهد فتيات كفر الشيخ الإعدادي الثانوي، يوم الأحد 9 أبريل وتستمر الخميس 13 أبريل 2023، أمام لجنتي تحكيم.

يأتي ذلك، تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وإشراف حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، وبحضور مجدي عبد الحميد، موجه عام المكتبات بالمنطقة.

100 متسابق ومتسابقة يشاركون في التصفيات

وشارك بالتصفيات عدد 100 متسابق ومتسابقة بمعدل 10 متسابقين من كل إدارة تعليمية تابعة لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وذلك بعدما أُجريت ذات المسابقة على مستوى المعاهد بكافة الإدارات التعليمية الأزهرية.

من المقرر تصعيد أول 30 متسابقا من المشاركين في التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة العربي كما يحدث في كل عام ليشهد التصفية النهائية على مستوى مناطق الجمهورية.

ومن جانبه، شدّد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على أهمية تحري الدقة عند تقييم الطلاب، وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، مع توفير كافة سُبل الراحة والجو الملائم للمتسابقين خلال فترة إجراء الاختبارات على مستوى المنطقة؛ والمقرر ختام فعالياتها اليوم الخميس.

ما هو مشروع تحدي القراءة العربي؟

جدير بالذكر، أن مشروع تحدي القراءة العربي هو أكبر مشروع أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لتشجيع القراءة لدى الطالب في العالم العربي، وذلك في عام 2015.

يأخذ التحدي شكل منافسة للقراءة باللغة العربية، ويُشارك فيها الطلبة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي من المدارس المشاركة عبر العالم العربي، وتبدأ من شهر سبتمبر كل عام حتى شهر أبريل من العام التالي، ويتدرج خلالها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل، تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في كراسات خاصة ُسِّميت «جوازات التحدي»، وبعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم مستوى الجمهورية وصولاً للتصفيات النهائية التي تُعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة سنوياً.