نورا قتلت خطيبها بمساعدة شقيقها بسوهاج.. طلب رد المشغولات الذهبية في جلسة صلح

في منزل كبير يزيد مساحته عن 200 متر جلست «نورا» مع خطيبها لتسوية خلافات بينهما امتدت إلى التهديد بإنهاء علاقتهما بحضور شقيقها، وخلال جلسة الصلح احتدم النقاش وتعالت الأصوات.

قرابة 120 دقيقة كانت جلسة الصلح بين فتاة سوهاج وخطيبها لكن الأمور انتهت بكارثة، عندما أصر خطيب الفتاة على مغادرة المنزل وترك دبلة الخطوبة وطلب من خطيبته وشقيقها بإعادة المشغولات الذهبية التي قدمها هدية لها، لكن الفتاة أغلقت باب المنزل ووقفت أمامه ومنعت خطيبها من الانصراف بينما أسرع شقيقها بتسديد الطعنات في مناطق متفرقة من الجسد بمعاونة الفتاة نفسها.

التخلص من جثمان شاب بسوهاج

حملت فتاة سوهاج وشقيقها جثمان خطيبها، وتخلصا منه في الزراعات بعد أن قاما بإلقائه من أعلى كوبري على أحد الطرق في جهينة وانصرفا فجرًا مستغلين خلو المنطقة من المارة، وبعدها أسرع شقيقها بالهروب بدراجته النارية وكان يتولى مهمة قيادتها بينما كانت شقيقته تجلس وراءه.

حبس فتاة سوهاج وشقيقها

بعد أيام من العثور على جثمان شاب في سوهاج تمكنت المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الواقعة ونسبت إليهما النيابة العامة تهمة القتل العمد وقررت حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأرشد المتهمن عن السكين المستخدم في الجريمة وتم تحريزها وإحالتها إلى الأدلة الفنية لفحصها.

قانوني يشرح عقوبة القتل العمد

وعن العقوبة المتوقعة، قال الخبير القانوني سمير عبد العظيم:«تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشددا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».