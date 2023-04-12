جريمة قتل جديدة ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل كشف مستعجل

شهد مسلسل كشف مستعجل عددا من المفارقات الغريبة، حيث قتل يوسف الذي يجسّد دوره الفنان مصطفى خاطر، 4 أشخاص كانوا يطاردونه، للحصول على حقيبة بها أموال، وتورط الدكتور سهام الذي يجسد دوره الفنان محمد عبدالرحمن، حيث طالب سعيد نسانيسيو، الدكتور سهام، بإحضار الشنطة، إلا أنّه لم يحضرها ونسيها في تاكسي، فتعرض سهام لتهديدات من «نسانيسو» بقتل صديقه في ظل سماع سهام طلقات أعيرة نارية جلعته يعتقد أنّ «نسانيسو» قتل صديق يوسف، وذلك ضمن الأحداث المتتالية يوميا في مسلسل كشف مستعجل، الذي يعرض 4 مرات يوميا من خلال دي إم سي والحياة، وذلك في 4 توقيتات مختلفة.

مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل، بطولة هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، ومصطفى خاطر، ومن تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج شادي الرملي، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على dmc

- مسلسل كشف مستعجل يعرض في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- مسلسل كشف مستعجل يعاد في تمام الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على الحياة

- مسلسل كشف مستعجل، في تمام الساعة 9:30 مساء.

- مسلسل كشف مستعجل، يعاد في تمام الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.