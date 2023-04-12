رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل جميلة الحلقة 20.. سوسن بدر تتراجع عن طلب ميراثها بسبب جريمة قتل

كتب:

هبة أمين
11:57 ص | الأربعاء 12 أبريل 2023
سوسن بدر في مسلسل جميلة

سوسن بدر في مسلسل جميلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج، تراجع شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، عن سعيها بشأن ضرورة تنازل جميلة عن كل الممتلكات التي كتبها والدها لها باسمه قبل وفاته، وحرمان والدتها وشقيقها وشقيقتها من الميراث، وأخبرت شهيرة ابنتها جميلة، أنَّها لا تريد منها التنازل عن ميراثها ونقله باسم والدتها، كما طلبت منها في السابق.

مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج، ذهبت شهيرة لزيارة ابنتها جميلة، للاطمئنان عليها بعد خضوعها لعملية جراحية لتسهيل حملها والإنجاب من زوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، وذلك بعد تجميد بويضاتها فترة من الوقت، واعتذرت لها لعدم تواجدها بجانبها مؤخرًا.

أحداث مسلسل جميلة

وعاتبت جميلة والدتها شهيرة مع تأكيدها لها أنَّ اهتمامها أصبح في الميراث فقط وليس شيء آخر، ووجهت اللوم لوالدتها لأنَّها تغيرت ولم تعد كما كانت في الماضي قادرة على مواجهة المشكلات وحلها، وفاجأتها والدتها بأنها تطلب منها عدم التنازل عن الميراث ونقلها باسمها هي، وتصاب جميلة بالدهشة لقرار والدتها.

أزمات في حياة جميلة 

وأكّدت شهيرة لابنتها جميلة، أنَّها تثق بها وتعرف تمامًا أنها لن تأكل حق أخواتها في الميراث، وستعطي كل منهم نصيبه، وأكدت لها أنها لا تحتاج أي أموال، ويكفيها أن تعيش بجوارها وأشقاءها، بخلاف تفكيرها  في بيع المدرسة التي تمتلكها، ويأتي ذلك بعد ارتكابها جريمة قتل زوجها السابق الذي ظهر في حياتها فجأة.

اقرأ المزيد:

مسلسل جميلة الحلقة 20.. يسرا اللوزي تنقل تفاصيل حياة ريهام حجاج لـ عبير صبري

مسلسل جميلة الحلقة 20.. أكرم يتهم ريهام حجاج بخطف خطيبته

مسلسل جميلة الحلقة 20.. سوسن بدر تطلب من الله السماح على جريمتها

مسلسل جميلة الحلقة 20.. يسرا اللوزي تحاول الإيقاع بهشام

مسلسل جميلة الحلقة 20.. سوسن بدر تطلق النار على زوجها السابق

مسلسل جميلة الحلقة 20.. أسرة ريهام حجاج في طريقها للتورط بأزمة جديدة

مسلسل جميلة الحلقة 19.. والدة ريهام حجاج تجهز نفسها لارتكاب جريمة قتل

مسلسل جميلة الحلقة 19.. طارق نصار يتهم شهيرة بمحاولة التخلص منه

مسلسل جميلة الحلقة 19.. اختفاء صديقة أكرم بعد تدخل شيري من أجل المال

مسلسل جميلة الحلقة 19.. صدمة شهيرة بسبب عدم تنازل ريهام حجاج عن الميراث

مسلسل جميلة الحلقة 19.. أحمد وفيق يكتشف طريقة تجسس يسرا اللوزي عليه

مسلسل جميلة الحلقة 19.. هشام ينفذ خطته الشيطانية بشأن حمل ريهام حجاج

مسلسل جميلة الحلقة 19.. هل يفسد أحمد وفيق عملية إنجاب ريهام حجاج؟

مسلسل جميلة الحلقة 18.. ارتباك في عائلة ريهام حجاج بسبب رجل غريب

مسلسل جميلة الحلقة 18.. خطأ عبير صبري يكشف علاقتها بهشام أمام شيري

مسلسل جميلة الحلقة 18.. آية تقنع ريهام حجاج بعدم التنازل عن ميراثها
بقلم هبة أمين