مسلسل جميلة الحلقة 20.. سوسن بدر تتراجع عن طلب ميراثها بسبب جريمة قتل

شهد مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج، تراجع شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، عن سعيها بشأن ضرورة تنازل جميلة عن كل الممتلكات التي كتبها والدها لها باسمه قبل وفاته، وحرمان والدتها وشقيقها وشقيقتها من الميراث، وأخبرت شهيرة ابنتها جميلة، أنَّها لا تريد منها التنازل عن ميراثها ونقله باسم والدتها، كما طلبت منها في السابق.

مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج، ذهبت شهيرة لزيارة ابنتها جميلة، للاطمئنان عليها بعد خضوعها لعملية جراحية لتسهيل حملها والإنجاب من زوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، وذلك بعد تجميد بويضاتها فترة من الوقت، واعتذرت لها لعدم تواجدها بجانبها مؤخرًا.

أحداث مسلسل جميلة

وعاتبت جميلة والدتها شهيرة مع تأكيدها لها أنَّ اهتمامها أصبح في الميراث فقط وليس شيء آخر، ووجهت اللوم لوالدتها لأنَّها تغيرت ولم تعد كما كانت في الماضي قادرة على مواجهة المشكلات وحلها، وفاجأتها والدتها بأنها تطلب منها عدم التنازل عن الميراث ونقلها باسمها هي، وتصاب جميلة بالدهشة لقرار والدتها.

أزمات في حياة جميلة

وأكّدت شهيرة لابنتها جميلة، أنَّها تثق بها وتعرف تمامًا أنها لن تأكل حق أخواتها في الميراث، وستعطي كل منهم نصيبه، وأكدت لها أنها لا تحتاج أي أموال، ويكفيها أن تعيش بجوارها وأشقاءها، بخلاف تفكيرها في بيع المدرسة التي تمتلكها، ويأتي ذلك بعد ارتكابها جريمة قتل زوجها السابق الذي ظهر في حياتها فجأة.