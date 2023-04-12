«الجنايات» تقضي بإعدام مقاول بتهمة قتل سيدتين في كرداسة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة مقاول بالإعدام شنقًا بتهمة قتل سيدتين في كرداسة طعنًا بالسكين، وجاء حكم الجنايات بإجماع الآراء في الجلسة المحددة للنطق بالحكم اليوم، بعد وصول رأي مفتي الجمهورية إلى هيئة المحكمة بناء على القرار السابق باستطلاع رأي المفتي في أخذ الرأي الشرعي بإعدام المتهم.

يذكر أنّ رأي المفتي استشاريًا وليس ملزمًا للمحكمة ففي حالة رفض المفتي الإعدام فإن للمحكمة الحق الكامل في الأخذ به أو طرح رأي المفتي جانبًا.

وبيّنت أوراق القضية التي حملت رقم 15362 لسنة 2022 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 3972 لسنة 2022 كلى شمال الجيزة، أنّ المتهم «إبراهيم. ح» 43 عاما، مقاول، قتل المجني عليهما «زاهية. ع»، «آية. م»، بعد خلاف بينهما وأنّه بيّت النية وعقد العزم على قتلهما، وما إن ظفر بهما حتى أشهر في وجههما سلاحا ناريا محدثا إصابتهما التي جاءت في تقرير الصفة التشريحية ما أودى بحياتهما.