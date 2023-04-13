محافظ الإسكندرية: مشروع تطوير ميدان محطة مصر ساهم في خفض التلوث «صور»

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر يُعد استكمالا لمسيرة التنمية والإنجازات التي تتم في المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك في إطار الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمدينة الإسكندرية.

وأضاف الشريف أن هناك متابعة مستمرة لما تم من تطوير في ميدان محطة مصر على جميع الأصعدة، حيث قام جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية برئاسة الدكتور سامح رياض؛ خلال الربع الأول من عام 2023 بدراسة مدى تأثير مشروع محطة مصر في خفض نسب التلوث بالمنطقة.

انخفاض حاد من تركيز غاز أول أكسيد الكربون

وبحسب دراسة جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية ، فإنه تلاحظ وجود تحسن وانخفاض حاد من تركيز غاز أول أكسيد الكربون خلال عام 2023 بنسبة وصلت إلى 73% عن السنوات الثلاثة السابقة، كما تلاحظ وجود تحسن وانخفاض حاد من تركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت خلال عام 2023 بنسبة 76 % عن السنوات السابقة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الدراسة البيئية التي اُجريت لقياس مدى تأثير المشروع على البيئة أكدت أن هناك انخفاضا كبيرا في تركيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة وصلت إلي 77% عن السنوات الماضية، وفيما يتعلق بقياس مستوى شدة الضوضاء والتي كانت تزداد بسبب الازدحام الشديد الناتج عن الأسواق العشوائية والباعة الجائلين والكثافة المرورية العالية بالمنطقة تبين تحسن وانخفاض شديد في مستوى شدة الضوضاء بنسبة وصلت إلى 24% بعد تنفيذ المشروع مما يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين.

محافظ الإسكندرية: تطوير محطة مصر نموذج نسعى لتطبيقه مجددا

وأكد الشريف أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر كان له أثر بيئي بالغ الوضوح في تحسين نوعية البيئة في الميدان والمنطقة المحيطة به هذا بالإضافة إلى كونه مشروع تنموي يؤثر على تحسين التنقل والحركة المرورية، وهذا ما أثبتته النتائج العلمية من خلال الدراسة البيئية التي أجرتها جهاز شئون البيئة بالإسكندرية برئاسة الدكتور سامح رياض لقياس الفارق البيئي الكبير الذي أحدثه المشروع، لافتًا إلي أن المشروع يُعد نموذجًا هامًا نسعي لتطبيقة في تطوير الميادين المزدحمة مروريًا على مستوي المحافظة، وذلك لتحسين نوعية البيئة والحفاظ على الصحة العامة.

وثمن المحافظ الدور الكبير الذي بذله جهاز شؤون البيئة لتقديم هذه الدراسة العلمية الدقيقة لقياس معدلات التلوث في منطقة محطة مصر وإبراز التأثير الكبير الذي أحدثه المشروع في البيئة المحيطة بالمنطقة.