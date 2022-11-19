ضبط 300 حالة إشغال قبل افتتاح مشروع تطوير ميدان محطة مصر في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بتنفيذ حملات مكبرة لرفع وإزالة جميع الإشغالات المؤقتة بمنطقة محطة مصر بنطاق حي وسط، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، قبل افتتاح مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر.

وقادت الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات والفروشات وأكشاك الباعة الجائلين من ميدان محطة مصر، إذ أسفرت الحملة عن ضبط عدد 300 حالة إشغال متنوع وكمية كبيرة من الإشغال الهالك.

محافظ الإسكندرية يصمن دور مديرية الأمن

وثمن «الشريف» دور مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد البروي، ودور إدارة المرافق، وشارك في الحملة اللواء عمرو عبد المنعم، مدير وحدة التدخل السريف في المحافظة، وعزة سعد، رئيس حي وسط، واللواء صبري العزب، حكمدار الإسكندرية، واللواء صلاح أبو الدهب، قائد شرطة المرافق، واللواء عبد الخالق حجازي حكمدار وسط وجميع الأجهزة المعنية.

تطوير ميدان محطة مصر

يُذكر أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر يأتي في إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية للقضاء على الأسواق العشوائية، وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية، ويُعد استكمالا لمسيرة التنمية في المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030.

المشروع ضم إنشاء سوق حضاري

ووفق بيان محافظة الإسكندرية يضم المشروع إنشاء سوق حضاري متكامل للقضاء على أزمة الباعة الجائلين، وتوفير بديل لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الحدائق، ورصف الميدان بالكامل، وإنشاء مواقف متطورة وحديثة لسيارات "الأجرة" والأتوبيسات، بمسارات دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وإنشاء غرفة تحكم لمراقبة الميدان بأحدث الكاميرات البانورامية لرصد الميدان بالكامل.