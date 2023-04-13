عدد ساعات الصوم في اليوم الـ22 من رمضان ووقت الإفطار والسحور

كشفت إمساكية شهر رمضان، عن عدد ساعات الصوم في اليوم الـ22 من رمضان الموافق اليوم الخميس 13 أبريل، ونشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، مواقيت الصلاة لإرشاد المسلمين لاغتنام الفرصة في العشر الأواخر من الشهر الكريم وأداء الصلوات في مواعيدها المحددة.

وفي السطور التالية، نعرض عدد ساعات الصوم في اليوم الـ22 من رمضان وموعد الإفطار وصلاة المغرب والسحور.

عدد ساعات الصوم في 22 رمضان

تصل عدد ساعات الصوم في اليوم 22 من رمضان الموافق الخميس 13 أبريل إلى نحو 14 ساعة و40 دقيقة.

وقت الإفطار في اليوم الـ22 من رمضان

صلاة المغرب 6:21

العشاء 7:41

السحور 1:41

إمساك 3:41

الفجر 4:01

الشروق 5:31

الظهر 11:55

العصر 3:30

ويُتوقع وفق الحسابات الفلكية أن يكون شهر رمضان هذا العام 29 يوما، وستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، ويعتبر أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة.