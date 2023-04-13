الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في الأسبوع الأخير من شهر رمضان

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك من اليوم الخميس الموافق 13 أبريل وحتى الأربعاء 19 أبريل 2023.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ حالة الطقس خلال الأيام الأخيرة من الشهر الكريم يسودها طقس مائل للبرودة صباحًا مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ حالة الطقس خلال الفترة المذكورة يسودها طقس دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا على شال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع الأخير من رمضان

ويشهد اليوم الخميس أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحري، فيما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل تدريجي على الأنحاء كافة اعتبارا من الجمعة 14 أبريل على أن يستمر الارتفاع حتى الأربعاء 19 أبريل.

وتسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن نشاطًا للرياح يستمر حتى السبت المقبل 15 أبريل على مناطق من القاهرى الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة الجمعة المقبل موعد ارتفاع درجات الحرارة، تصل العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 والصغرى 16، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 24 والصغرى 15، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18 درجة.

كما يشهد شمال الصعيد درجة حرارة عظمى تصل لـ28 والصغرى 14، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.