عصابة النصب على راغبي السفر بمصر الجديدة تعترف: «خدنا الفلوس وهربنا»

«وهمنا الناس إننا هنطلعلهم تذاكر سفر لأي مكان وكمان هنقدر نوفرلهم الإقامة في البلد دي»، بهذه الكلمات اعترف 4 أشخاص متهمين بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين راغبي السفر إلى الخارج بمنطقة مصر الجديدة، أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهم من جانب الأجهزة الأمنية.

طريقة النصب على المواطنين

وكشف أحد المتهمين عن طريقة النصب على المواطنين خلال جلسة التحقيق: «الأول أجرنا شقة في مصر الجديدة، واستغلينا خبرتنا في مجال السياحة، وعملنا مكتب وبدأنا ناخد من الناس فلوس نظير إننا نسلمهم تذاكر السفر والإقامة».

وأضاف المتهم: «خدنا الفلوس من الناس، وبعدها قفلنا الشركة وهربنا من المكان خالص»، موضحاً أنهم كانوا 5 أفراد وأخفوا كل شيء قبل الهرب من مكان الشركة بمصر الجديدة.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الأربعاء القبض على 4 أشخاص من أصل 5 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمنطقة مصر الجديدة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه سينطبق على هؤلاء المتهمين نص المادة 336 من قانون العقوبات، وهو: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».