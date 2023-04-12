«الداخلية» تحبط محاولة لتهريب مخدرات بـ49 مليون جنيه في السويس

أحبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، محاولة لتهريب مخدرات بـ49 مليون جنيه في السويس، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، نشاط 2 من العناصر الإجرامية، اعتزما نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها بدائرة قسم شرطة الجناين لترويجها على عملائهما، باستخدام سيارة نقل قلاب مُحملة بالسن لتبديد جهود المكافحة.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديرية أمن السويس، تم ضبط أحد المتهمين، وتبيّن أنّه سائق وله معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة القليوبية، وذلك حال استقلاله السيارة المشار إليها.

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1,250 واحد طن و250 كيلوجراما، وكمية لمخدر البانجو وزنت واحد طن، وكمية لمخدر الحشيش وزنت 125 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء في التحريات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.