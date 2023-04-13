ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب مهاجرين قبالة تونس إلى 25 شخصا

أفادت وكالة «رويترز»، في نبأ عاجل، أن عدد غرقى مركب طالبي اللجوء قبالة تونس، ارتفع إلى 25 قتيلاً.

استطاعت الوحدات العائمة التابعة لإقليمي الحرس البحري بالوسط والشمال من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 76 مجتازا منهم 4 تونسيين والبقية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في بيان اليوم، أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات حلق الوادي وجبنيانة وسوسة، تمكنت من ضبط 13 شخصا من بينهم منظما عمليات الهجرة غير الشرعية.