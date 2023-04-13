القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن محاولات احتواء أزمة نقص المياه في تونس

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «الحكومة التونسية تحاول احتواء أزمة نقص المياه».

وقال التقرير: «اتخذت وزارة الفلاحة في تونس إجراءات جديدة في إطار إعلان حالة الطوارئ المائية بتقييد استعمال المياه في بعض الزراعات».

وأوضح أنيس خرباش، نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة، خلال التقرير، «نبهنا منذ أشهر لأزمة مياه الري وكذلك مياه الشرب، التغيرات المناخية سببت شح الأمطار، مما أثر على الخضروات وموسم الحبوب، وهناك تأثيرات كبيرة على كل القطاعات، وموسم الحبوب ضعيف للغاية، كما أن مربي الأبقار والأغنام يعانون».

وتابع التقرير الذي أذاعته قناة القاهرة الإخبارية: «يؤكد الخبراء أن الخطة الحكومية باتت ضرورة لا مفر منها في ظل أزمة الجفاف التي تخنق البلاد».

واستطرد: «أمام حالة الإجهاد المائي أصبحت الأولوية في البلاد لتوفير مياه الشرب بالدرجة الأولى، ثم الزراعات الاستراتيجية بالدرجة الثانية».

كما أنه يعلو صوت الفلاحين في تونس هذه الفترة للتحذير من أسوأ السيناريوهات التي تنتظر الموسم الزراعي؛ تزامنا مع أزمة المياه بسبب طول فترات الجفاف، في المقابل تسعى الحكومة لاحتواء الوضع بإقرار الإجراءات اللازمة من ترشيد الاستهلاك ورفع الوعي بضرورة الحفاظ على الماء.