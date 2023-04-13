وليد فواز: مسلسل رسالة الإمام فرصة فنية لا تتكرر مرتين.. ودوري مهم في الأحداث

ردود فعل إيجابية وإشادات نقدية حصدها الفنان وليد فواز عن أدائه لشخصية المطلب ابن عبدالله والي مصر، ضمن أحداث مسلسل رسالة الإمام للمخرج الليث حجو، والذي يتناول مرحلة من حياة الإمام الشافعي التي قضاها في مصر.

قال الفنان وليد فواز، إن ترشيحه لمسلسل رسالة الإمام كان من خلال المخرج تامر محسن، معقبا: «ترشيحي للدور كان من المخرج تامر محسن وهو له فضل كبير علي، وخلال هذه الفترة من حياتي لدي رغبة في أن يكون لدي كم كبير من الأعمال الدرامية».

وليد فواز: رسالة الإمام فرصة فنية لا تتكرر مرتين

وعن أسباب موافقته على المشاركة في المسلسل، أوضح خلال تصريحات لـ«الوطن» أن مسلسل رسالة الإمام عالم تاريخي مع المخرج العربي الكبير الليث حجو، وبالتالي اعتبرها فرصة لن تتكرر مرتين، ودوري مهم في الأحداث، وبه مساحات تمثيلية باللغة العربية.

وتابع: «كان لدي أصدقاء في المسلسل كنت أحب التعاون معهم من أيام المسرح، بالإضافة إلى العمل مع النجم خالد النبوي، كلها عناصر تجعل منه عمل مميز وتجعلني لا أفكر مرتين في القبول».