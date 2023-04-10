وليد فواز: أحب اكتشاف مناطق جديدة وتقديم شخصيات مختلفة

ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية وجهها الجمهور للفنان وليد فواز، خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، عن أداء شخصية الإرهابي أبو أسامة المصري في مسلسل «الكتيبة 101»، للمخرج محمد سلامة، والتي اعتبرها بمثابة تحدي بالنسبة له: «أحب اكتشاف مناطق جديدة وتقديم شخصيات مختلفة، واعتبر تلك الشخصية بمثابة تحدى بالنسبة لي، لم أشعر بالخوف من تقديمها».

وعن الاستعدادات التي قام بها وليد فواز لتقديم أبو أسامة في مسلسل «الكتيبة 101»، قائلا: «أطلعت على مجموعة من المواد التسجيلية المصورة الخاصة بشخصية أبو أسامة، خاصة أنها شخصية حقيقة، والقائمين على المشروع لم يبخلوا بأي معلومات عن الشخصية».

إتقان اللهجة البدوية

وأضاف: «على الجانب الأخر كان برفقتي شخصين (ثابت وخالد) من أهالي سيناء مسئولين عن إتقان اللهجة، بجانب مساعد الإخراج محمود نبيل، فكانوا يراجعوا اللهجة بدقة شديدة في كل مشهد».

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101

ويلقي مسلسل الكتيبة 101 الضوء على بطولات الجيش المصري في مواجهة التنظيمات الإرهابية السرية في سيناء والسيطرة عليها، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما، آسر ياسين، عمرو يوسف، فتحي عبد الوهاب، وليد فواز، خالد الصاوي ووفاء عامر، تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.