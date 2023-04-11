وليد فواز عن الكتيبة 101: الدراما الوطنية تلعب دورا مهما في معركة الوعي

شدد الفنان وليد فواز على أهمية تقديم أعمال الدراما الوطنية وعلى الدور الذي تلعبه في معركة الوعي، وكان ذلك جزءا من الدافع لمشاركته في مسلسل الكتيبة 101 للمخرج محمد سلامة، والذي يلقي الضوء على بطولات الجيش المصري في محاربة التنظيمات الإرهابية السرية داخل سيناء.

وقال وليد فواز في تصريحات لـ«الوطن»: «هناك أجيال بحكم سنها الصغير تستقي المعلومات من الوسائل المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي من المهم تقديم هذا النوع من الأعمال الدرامية التي تجسد بطولات قواتنا المسلحة في الوقت الراهن».

فواز: علمت أكثر عن بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن بعد مشاركتي في الكتيبة 101

وتابع حديثه عن مسلسل الكتيبة 101، «أنا نفسي أعلم عن بطولات الجيش المصري في حروب الاستنزاف وانتصار أكتوبر 73، ولكن عندما شاركت في المسلسل علمت حقائق عن البطولات التى قدمها رجال قواتنا المسلحة الباسلة في سبيل الحفاظ على الوطن، وتلك الأعمال تضئ للجمهور مناطق لم يكونوا يعلموا عنها الكثير، الأفلام والمسلسلات تكشف للأجيال الجديدة ما الذي حدث وما يحدث وما سوف يحدث».