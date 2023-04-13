تأجيل النطق بالحكم على ربة منزل بتهمة قتل زوجها في كفر الشيخ

قرّرت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الثانية»، تأجيل النطق بالحكم على ربة منزل متهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها النقاش عمدًا مع سبق الإصرار، على خلفية علاقة غير شرعية بينهما بقرية الطواحنية، التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى جلسة اليوم الأول من دور المحكمة في شهر مايو 2023 لحين ورود تقرير رأي فضيلة المفتي حول عقوبة إعدامهما.

وجاء القرار برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، اليوم الخميس.

إحالة أوراق المتهمة وعشيقها لفضيلة المفتي

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الثانية»، قرّرت يوم الإثنين الماضي، وبإجماع آرائها بإحالة أوراق الزوجة والعشيق إلى فضيلة مفتي الديار بشأن أخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامهما، وحددت جلسة اليوم الخميس للنطق بالحكم، في أحداث القضية رقم 17240 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2897 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

أحداث القضية في قلين

وكانت جهات التحقيق قد أحالت نقاشاً ثلاثينياً يُقيم بمركز قلين، وربة منزل في منتصف العقد الثالث من العمر تُقيم بقرية الطواحنية، التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لإجراء محاكمتهما عما أُسند إليهما بقتل زوج المتهمة الثانية على خلفية علاقة غير شرعية بينهما، في 30 أبريل 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.