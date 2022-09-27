تأجيل النطق بالحكم على 15 طبيبا بقنا في قضية الطفلة تسبيح إلى 25 أكتوبر

قررت محكمة جنح استئناف قنا، اليوم الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم في قضية الطفلة تسبيح والمتهم فيها 15 طبيبا بقسم الأطفال بمستشفى قنا العام، بتهمة الإهمال الطبي، إلى جلسة 25 أكتوبر المقبل.

محكمة جنح قنا

وكانت محكمة جنح قنا، أول درجة حكمت على 15 طبيبا من العاملين في مستشفى قنا العام، بالسجن لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من عام 2018، بعدما وضعت أنغام جابر طفلين توأم، وهما: عمر وتسبيح، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة قنا، وتم وضعهما ببداية الأمر داخل حضانة خاصة، وتوفى الطفل، ونظرًا لارتفاع التكلفة جرى نقل الطفلة تسبيح إلى حضانة مستشفى قنا العام، وبقيت داخلها لمدة 45 يومًا.

وعقب خروجها اكتشفت الأم أن الطفلة تسبيح فقدت بصرها، وعند ذهابها للطبيب أخبرها أن الطفلة أصيبت بانفصال في الشبكية بالعينين وفقدت بصرها مدى الحياة.

مستشفى قنا العام

وتقدمت الأم ببلاغ رسمي ضد أطباء مستشفى قنا العام، واتهمتهم بالإهمال الطبي بحالة طفلتها الذي أدى إلى فقدان بصرها بالكامل مدى الحياة، وتم إحالة المحضر إلى النيابة العامة ومنها إلى جنح محكمة قنا.