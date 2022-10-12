تأجيل النطق بالحكم على المتهمين بقتل «شاب أراب آيدول» لـ15 نوفمبر

قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، مد أجل النطق بالحكم على المتهمين بقتل شاب في منطقة السلام، ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شاب أراب آيدول»، إلى 15 نوفمبر المقبل.

المجني عيه أصيب بطعنات متفرقة بالجسم

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 9666 لسنة 2021، وسطرتها النيابة العامة: أن المتهمين قاموا بقتل المجني عليه «أمجد سامي»، 26 عامًا، صاحب عربة كبدة بموقف السلام، عمدًا بعد حدوث مشاجرة مع عدد من الأشخاص بالموقف الجديد، ونُقل المجني عليه إلى المستشفى مُصابًا بعدة طعنات في أماكن متفرقة بالجسد، وعضلة القلب متوقفة، ما أدى إلى وفاته.

مشاجرة مع مسجلين خطر

وأضافت: تحظت النيابة العامة على الجثة تحت تصرفها، للوقوف على أسباب الوفاة، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المجني عليه يعمل بائعًا متجولًا على عربة كبدة بموقف السلام، نشبت بينه وبين أحد الأشخاص «فارس. م»، مسجل جنائي، مشاجرة إثر طلبه بعض أدوات تحضير السندوتشات، فحدثت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة استل على إثرها المتهم سلاحًا أبيض بالاشتراك مع صديقه «محمد. ن»، مسجل جنائي، وسددا له ضربة في العنق أدت إلى وفاته.