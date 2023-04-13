أحلام مستغانمي في عيد ميلادها: «أنجبتني أمّي مرّة وأنجبني الحبّ مراراً»

احتفت الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي بعيد ميلادها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتبة الجزائرية التي تعد إحدى أشهر الكاتبات العربيات في الوقت الحالي.

وبعثت «مستغانمي»، برسالة إلى متابعيها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، جاء فيها: «صباح الخير.. أنجبتني أمّي مرّة وأنجبني الحبّ مراراً. شكراً للحبّ الذي سيظلّ يغيّر تاريخ ميلادي.. حتى آخر يوم من حياتي، وشكراً للأدب، فقد أهداني عمراً يستمر ما عاشت الكتب، وأنقذني من الذعر الأنثويّ أمام عدّاد السنوات.. الخالدون لا عمر لهم، لقد أفلتوا من التقويم العادي للزمن».

معلومات عن الكاتبة أحلام مستغانمي

وحسب الموقع الرسمي للكاتبة أحلام مستغانمي على الإنترنت، ولدت أحلام مستغانمي في 13 أبريل 1953، ووالدها محمد الشريف أحد وجوه النضال الجزائريّ ضدّ الاستعمار الفرنسيّ، وأصدرت أول عملَين شعريّيَن في الساحة الأدبيّة الجزائريّة، هما «على مرفأ الأيّام» و«الكتابة في لحظة عُريّ».

-انتقلت في الثمانينات للعيش في باريس، ومنها نالت عام 1985 شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع.

-أصدرت روايتها الأولى والأكثر شهرة «ذاكرة الجسد» في عام 1993، وهي الرواية التي بيع منها أكثر من مليون نسخة، وبلغت مجمل طبعاتها الأربع والثلاثون طبعة.

-على مدى ثلاثين عامًا أصبحت صاحبة الروايات الأكثر مبيعًا في العالم العربيّ، من خلال ثُلاثيّتها «ذاكرة الجسد، وفوضى الحواس وعابر سرير» وغيرها من الأعمال.

- ترجمت أعمالها إلى العديد من اللغات

- اعتمدت وزارة التربية الفرنسيّة رواية «ذاكرة الجسد» في امتحانات البكالوريا الفرنسيّة لعام 2003 التي تُجرىَ في خمسة عشر بلدًا يختار فيها الطلّاب اللغة العربيّة كلغة ثانية.

تكريمات حصلت عليها أحلام مستغانمي:

حصلت على العديد من التكريمات داخل وخارج بلدها من بينها:

-حازت جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية في مصر عن روايتها «ذاكرة الجسد» 1997.​

-تلقّت وسامًا عن مجمل أعمالها من لجنة روّاد من لبنان. 2004

-اختيرت «المرأة العربيّة الأكثر تميّزًا» من قِبل مركز دراسات المرأة العربيّة في باريس/ دبي 2006.​

- كرّمها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال حضورها إلى قسنطينة بمناسبة يوم العلم. عام 2006.