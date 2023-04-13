 أبناء المؤسسة العسكرية الرياضية يحققون ذهبية كأس العالم للشباب «سيف المبارزة»

حقق أبناء المؤسسات الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم ضمن البعثة المصرية ببطولة كأس العالم للشباب لسيف المبارزة التي أقيمت فعالياتها بمدينة بلوديف البلغارية بمشاركة 233 لاعبا يمثلون 48 دولة.

حيث حقق اللاعب محمد ياسين الميدالية الذهبية في مرحلة 20 سنة فردي، بعد فوزه على بطل سويسرا في المباراة النهائية بالمسابقة، وحقق اللاعبون محمد السيد سامي ومحمد ياسين ويوسف شامل ومحمود السيد سامي أبناء المؤسسة العسكرية المشاركين ضمن قوام المنتخب المصري بالبطولة، الميدالية الذهبية لسلاح سيف المبارزة للفرق بعد الفوز بالمباراة النهائية على المنتخب المجرى بالمسابقة التي شارك بها 48 فريق يمثلون 48 دولة، ليصل المنتخب المصري بهذا التتويج إلى صدارة التصنيف العالمي.

فيما تصدر اللاعب المتميز محمد السيد سامي صدارة التصنيف العالمي ليصبح المصنف الأول عالمياً كأول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز، ومن المقرر أن يتم تكريم اللاعب من قبل الجمعية العامة للاتحاد الدولي للسلاح تقديراً لتميزه.

وكان في استقبال البعثة المصرية فور وصولها إلى أرض الوطن وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة لتقديم تهنئة القيادة العامة للقوات المسلحة احتفاءً بما حققوه من إنجازات وألقاب تاريخية بالبطولة.

جدير بالذكر أن قوام المنتخب القومي لسلاح المبارزة المشارك ببطولة كأس العالم للشباب ببلغاريا مكون من (5) لاعبين جميعهم من أبناء المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب، حيث يأتي تأكيداً على التخطيط العلمي المدروس لجهاز الرياضة بالقوات المسلحة في انتقاء اللاعبين وتأهيلهم وفقاً لأرقى المستويات تحقيقاً للبطولات واستعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة باريس 2024.

فيما عبر اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة التي وفرت لهم كافة أوجه الرعاية بما يعظم من قدراتهم الرياضية التي تجعلهم قادرين على تحقيق مزيد من الألقاب والإنجازات.