مصرع وإصابة 17 شخصا جراء حادث دهس في الهند

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الخميس، مصرع سبعة أشخاص وإصابة 10 آخرين، إثر اصطدام شاحنة بهم في مقاطعة هوشياربور بولاية البنجاب.

فقدان السيطرة على الشاحنة

ونقلت قناة «إن دي تي في» الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الشرطة الهندية، قولها إن المنطقة التي وقع بها الحادث هي منطقة شبه جبلية، مشيرة إلى أن السائق فقد السيطرة على الشاحنة في أثناء اجتيازه أحد المنحدرات، ما أدى إلى اصطدامه بـ17 شخصًا.

نقل المصابين للمستشفى

وأضافت الشرطة الهندية، أنه يشتبه في تعطل مكابح الشاحنة ما أدى إلى وقوع الحادث، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.