موعد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة على قناة الحياة اليوم

نالت الحلقات السابقة من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، الذي يعرض على قناة cbc إعجاب المشاهدين، خاصة بعد نجاح يسرا وأسرتها في الوصول إلى الجدة سوسو وخاصة بعد عرض الحلقة 21 لذلك تساءل الكثيرون عن معرفة مواعيد عرضه.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

تعرض شبكة قنوات سي بي سي، مسلسل 1000 حمدالله على السلامة يوميًا، في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بجانب يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.