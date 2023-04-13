مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7.. ما رد فعل مصطفى خاطر على التهديدات؟

يعاني يوسف الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر، في مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7، من حالة ارتباك وتوتر، بعد التهديد المباشر الذي تلقاه من «الجزار» ويجسد شخصيته طارق لطفي، بقتل خطيبته علياء التي تجسد شخصيتها الفنانة هنادي مهنا.

ويحاول يوسف، في مسلسل كشف مستعجل، الوصول إلى شنطة النقود وتسليمها للجزار للخلاص من تهديده، ثم وضع خطة للقضاء عليه، بمساعدة الدكتور سهام الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبد الرحمن.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7

يتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبد الغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة DMC، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- مسلسل كشف مستعجل يعاد على DMC دراما في تمام الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على الحياة

- مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساء.

- مسلسل كشف مستعجل، يعاد عرضه على قناة الحياة مسلسلات.

كما يعرض على شاشة الحياة أيضا في تمام الساعة 4.30 صباحًا، وفي تمام الساعة 1.30 ظهرًا.

تردد قنوات DMC لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

عرض كشف مستعجل يوميًا عبر قنوات DMC، الساعة 11.30 مساءً.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

تردد قنوات الحياة لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

ويعرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر شبكة قنوت الحياة، في تمام الساعة 9.30 مساءً.

- التردد 12207.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.