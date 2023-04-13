مسلسل جعفر العمدة الحلقة 22.. مواجهة نارية بين محمد رمضان وبلال شامة

يشهد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 22 بطولة محمد رمضان، مواجهة نارية بين جعفر العمدة، وبلال شامة الذي يجسّد دوره الفنان مجدي بدر، حيث ظهر الأخير بعد سنوات من الاختفاء بعد خطف ابن العمدة، دون أن يعرف الأخير على مدار نحو 19 عامًا إذا ما كان ابنه الوحيد مازال على قيد الحياة أم لقي حتفه بعد خطفه؟

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 22

وخلال الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان يتواجد جعفر العمدة، داخل منزل صديقه الشاب سيف ويقوم بدوره أحمد داش، دون أن يعرف كلاهما أنهما الأب والابن، ويأتي بلال شامة إلى منزل سيف، بعدما عرف أنه ابن العمدة الذي منحه طفلًا للفنانة لبنى ونس، وادعت له بعد ذلك أن الطفل المخطوف مات، ليكتشف بعد ظهوره أن هذا الشاب ابن جعفر العمدة ولم يمت.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

وعندما يطرق بلال شامة الباب، يفتح له سيف، ويتفاجأ جعفر العمدة وبلال شامة كل منهما بالآخر، ويصرخ العمدة باسم المجرم الذي يحاول الهرب والإفلات من قبضة جعفر العمدة، إلا أن الأخير يلحق به ويلقنه درسًا قويًا ويصفعه، ويسأله عن مصير ابنه ومكانه.

أزمات جعفر العمدة

وكشفت الحلقة 21 اتفاق دلال زوجة جعفر العمدة وابنة حمادة فتح الله وتجسد دورها إيمان العاصي، على خطف الطفل الصغير، والتقى بها بلال بعد 19 عاما ليخبرها بأن ابن جعفر العمدة على قيد الحياة، ويحتاج لـ10 ملايين جنيه ليخبرها عن مكانه، و15 مليون في حال طلبت التخلص منه.