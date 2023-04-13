رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 22.. مواجهة نارية بين محمد رمضان وبلال شامة

كتب:

هبة أمين
11:59 ص | الخميس 13 أبريل 2023
محمد رمضان بطل مسلسل جعفر العمدة

محمد رمضان بطل مسلسل جعفر العمدة

يشهد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 22 بطولة محمد رمضان، مواجهة نارية بين جعفر العمدة، وبلال شامة الذي يجسّد دوره الفنان مجدي بدر، حيث ظهر الأخير بعد سنوات من الاختفاء بعد خطف ابن العمدة، دون أن يعرف الأخير على مدار نحو 19 عامًا إذا ما كان ابنه الوحيد مازال على قيد الحياة أم لقي حتفه بعد خطفه؟

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 22

وخلال الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان يتواجد جعفر العمدة، داخل منزل صديقه الشاب سيف ويقوم بدوره أحمد داش، دون أن يعرف كلاهما أنهما الأب والابن، ويأتي بلال شامة إلى منزل سيف، بعدما عرف أنه ابن العمدة الذي منحه طفلًا للفنانة لبنى ونس، وادعت له بعد ذلك أن الطفل المخطوف مات، ليكتشف بعد ظهوره أن هذا الشاب ابن جعفر العمدة ولم يمت.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

وعندما يطرق بلال شامة الباب، يفتح له سيف، ويتفاجأ جعفر العمدة وبلال شامة كل منهما بالآخر، ويصرخ العمدة باسم المجرم الذي يحاول الهرب والإفلات من قبضة جعفر العمدة، إلا أن الأخير يلحق به ويلقنه درسًا قويًا ويصفعه، ويسأله عن مصير ابنه ومكانه.

أزمات جعفر العمدة

وكشفت الحلقة 21 اتفاق دلال زوجة جعفر العمدة وابنة حمادة فتح الله وتجسد دورها إيمان العاصي، على خطف الطفل الصغير، والتقى بها بلال بعد 19 عاما ليخبرها بأن ابن جعفر العمدة على قيد الحياة، ويحتاج لـ10 ملايين جنيه ليخبرها عن مكانه، و15 مليون في حال طلبت التخلص منه.

اقرأ المزيد:

محمد رمضان: مسلسل جعفر العمدة جذب كل شرائح الجمهور.. وأحمد داش ممثل هايل

محمد رمضان عن مسلسل جعفر العمدة: العمل مع الفنانة هالة صدقي إضافة

محمد رمضان يكشف سر كلمة «ليفة» في مسلسل جعفر العمدة

محمد رمضان عن مسلسل جعفر العمدة: لسه فيه مفاجآت خطيرة.. والنهاية هترضي الجمهور

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21.. محمد رمضان يجد بلال شامة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21.. هالة صدقي تكشف جاسوس عائلة فتح الله

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21.. محمد رمضان يعرض الصلح على شوقي فتح الله

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21.. إيمان العاصي تستأجر شخصا لقتل بلال شامة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21.. بلال شامة يطلب من إيمان العاصي 10 ملايين جنيه

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21.. محمد رمضان يكشف سبب عدم الانتقام من شوقي فتح الله

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21.. هدوء محمد رمضان يثير غضب هالة صدقي

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21.. بلال شامة يهدد إيمان العاصي

الفنانة مديحة البكري بين نجاح مسلسل جعفر العمدة وحزن بسبب فراق الزوج
بقلم هبة أمين